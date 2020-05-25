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"Мы действительно идиоты". Президент Лиона – про досрочное завершение сезона Лиги 1

Франция
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На фоне рестарта Ла Лиги

"Мы действительно идиоты". Президент Лиона – про досрочное завершение сезона Лиги 1
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Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Олас пожаловался на досрочное завершение сезона Лиги 1 из-за пандемии коронавирусной инфекции на фоне предстоящего рестарта испанской Примеры. Цитирует Оласа L’Équipe.

"В течение последних 2 месяцев испанские чиновники наблюдали за ситуацией и работали с УЕФА. Парадокс в том, что 23 апреля Тебас был на той же встрече, что и генеральный директор Лиги 1 Кильо. На этой встрече с УЕФА было сказано: "Нужно подождать".

"После того как наши чиновники поступили иначе, есть ощущение, что мы действительно идиоты".

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В статье: Примера Чемпионат Испании Лига 1 Ла Лига Чемпионат Франции Хавьер Тебас Жан-Мишель Олас
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Источник:
L’Équipe

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