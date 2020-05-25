Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ будет платить Икарди 10 миллионов евро в год
Стороны уже ведут переговоры
Руководство "Пари Сен-Жермен" намерено сохранить в команде нападающего Мауро Икарди, который был арендован у миланского "Интера" на один сезон, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".
"ПСЖ" предложил Икарди контракт с зарплатой € 10 млн в год плюс бонусы. Ожидается, что "Интер" согласится расстаться с 27-летним аргентинцем за € 55-60 млн.
Соглашение Мауро с "Интером" рассчитано до 30 июня 2022 года. Минувшим летом главный тренер чёрно-синих Антонио Конте дал понять форварду, что не рассчитывает на него.
В сезоне-2019/2020 Икарди забил 20 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 матче за "ПСЖ" во всех турнирах.