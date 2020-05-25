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ПСЖ будет платить Икарди 10 миллионов евро в год

Франция
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Стороны уже ведут переговоры

ПСЖ будет платить Икарди 10 миллионов евро в год
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Руководство "Пари Сен-Жермен" намерено сохранить в команде нападающего Мауро Икарди, который был арендован у миланского "Интера" на один сезон, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

"ПСЖ" предложил Икарди контракт с зарплатой € 10 млн в год плюс бонусы. Ожидается, что "Интер" согласится расстаться с 27-летним аргентинцем за € 55-60 млн.

Соглашение Мауро с "Интером" рассчитано до 30 июня 2022 года. Минувшим летом главный тренер чёрно-синих Антонио Конте дал понять форварду, что не рассчитывает на него.

В сезоне-2019/2020 Икарди забил 20 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 матче за "ПСЖ" во всех турнирах.

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В статье: Мауро Икарди Интер (Милан) ПСЖ
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