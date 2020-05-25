Виллаш-Боаш еще на сезон задержится в Марселе, но новый контракт подписывать не будет

Андре Виллаш-Боаш еще один сезон будет работать в "Марселе". Об этом информирует L'Equipe.

Португальский наставник рассматривал вариант ухода уже летом, проведя в команде всего один сезон. Однако, несмотря на слухи, решил отработать контракт до 2021-го.

Андре не будет подписывать новую сделку, которую ему предлагает руководство. Потому, очень вероятно, что следующий сезон станет для него последним в Лиге 1.

Отметим, что португальский тренер привел команду к серебрянным наградам в чемпионате.