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Виллаш-Боаш еще на сезон задержится в Марселе, но новый контракт подписывать не будет

Франция
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Португальцу не нравятся условия

Виллаш-Боаш еще на сезон задержится в Марселе, но новый контракт подписывать не будет
UA-Футбол
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Андре Виллаш-Боаш еще один сезон будет работать в "Марселе". Об этом информирует L'Equipe.

Португальский наставник рассматривал вариант ухода уже летом, проведя в команде всего один сезон. Однако, несмотря на слухи, решил отработать контракт до 2021-го.

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Андре не будет подписывать новую сделку, которую ему предлагает руководство. Потому, очень вероятно, что следующий сезон станет для него последним в Лиге 1.

Отметим, что португальский тренер привел команду к серебрянным наградам в чемпионате.

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В статье: Андре Виллаш-Боаш Марсель
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