Сэр, модельер и бомбардир: Джибриль Сиссе хочет вернуться в Лигу 1

Джибриль Сиссе всегда умел добавить в нормальное течение жизни нотку безумия.

Вот и сейчас, когда французский футбол загрустил из-за досрочного окончания чемпионата, погряз в судах и взаимных обвинениях, Джиб вынырнул на поверхность, чтобы раскачать это болото.

Надо сказать, само его появление на страницах футбольных изданий удивило. Последние годы Сиссе чем только не занимался, но точно не спортом. Если, конечно, не считать прозябающую в четвертом итальянском дивизионе "Виченцу", куда Джибриль отправился в 2018-м, но так и не сыграл ни матча "из-за конфликта с собственниками".

А вот за пределами поля Сиссе феерил по полной. Он садился за диджейский пульт и выступал на разогреве на парижском концерте Мерайи Кэри; тронулся в моду и основал бренд Lenoir, часть вещей которого создана по его собственным эскизам; участвовал в телешоу Танцы со звездами; даже загремел на денек за решетку по делу Вальбуэна.

Вероятно, не случись карантина, Джибриль так бы и дальше тусил по всему миру. Но вынужденное заточение повлияло на него совершенно неожиданным образом. 38-летний экс-футболист бросил бухать и предложил себя клубам Лиги 1, где последний раз играл пять лет назад.

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"Вы знаете, что у футболистов есть любовь к голам, любовь к цифрам: 25, 50, 75... Меня преследует планка в 100, у меня было 96 голов в Лиге 1, когда я ушел. Мне не хватает четырех, и это сводит меня с ума. Хочу вернуться в Лигу 1, чтобы забить их. Если какой-то клуб примет меня, могу быть готов через два или три месяца. Я довольно упрям, когда у меня есть цель, делаю все, чтобы ее достичь.

Я готов играть бесплатно, без оплаты, поэтому для клуба нет большого риска. На данный момент у меня нет контактов, но я надеюсь, что клубы появятся", - заявил Сиссе.

А через день выкинул в инстаграм фото, из которых понятно, что на карантине Джибриль заглядывал в спортзал гораздо чаще, чем в холодильник.

Конечно, на первый взгляд, это все бред. Пять лет паузы - чересчур много, а если тебе 38 - то и вовсе пиши пропало. С другой стороны, Джиба уже столько раз хоронили, что и вспоминать неприлично. А он поднимался и шел вперед, хоть и прихрамывал с каждым разом все сильнее.

Сегодня молодежь если и помнит Сиссе, то разве что по роли во франшизе "Такси" - доставить звезду на "Велодром" было поручено герою Сами Насери, и он сделал это максимально эффектно. Ну и еще кто-то мог запомнить вычурную крашенную бороду и пестрые прически - Джиб всегда издевался над волосами по полной.

Жаль, что за всей этой мишурой почти совсем забылся Сиссе-футболист. Немногие помнят, как он был силен, как быстр, какие авансы ему раздавали. В начале века всерьез верили, что он превзойдет Тьерри Анри и займет место в старте сборной, и с этим неловко было спорить, глядя на феерическую игру Джиба в "Осере".

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В своем первом же сезоне в качестве игрока основы Сиссе стал лучшим бомбардиром чемпионата, по дополнительным показателям обойдя Педру Паулету из "Бордо". Еще через год он дотащил "Осер" до финала Кубка, где забил "ПСЖ" и принес команде трофей; в сезоне-2003/04 опять выиграл спор бомбардиров, наколотив 26 мячей. Александер Фрай из "Ренна" и Дидье Дрогба из "Марселя" остались далеко позади.

Его игрой любовалась вся страна. Сиссе был одновременно и быстрее, и мощнее большинства защитников; отлично играл на втором этаже; обладал чувством гола и забивал на любой вкус. Ему понадобилось всего пять выходов на замену, чтобы впервые забить в элите, а уже в 19 лет Джиб оформил покер в ворота "Ренна", принеся "Осеру" крупнейшую выездную победу в элите в истории клуба.

В 2004 году в "Осере" рыдали, когда Сиссе за 14 млн выкупил "Ливерпуль". Параллельно ушли и другие звездочки - Капо перешел в "Ювентус", Бумсонг - в "Рейнджерс", Мексес - в "Рому". Так заканчивалась эпоха великого Ги Ру.

В Англии Сиссе забил в первом же матче - в ворота "Тоттенхэма". Но уже через пару месяцев случилось непоправимое. В игре с "Блэкберном" Джибриль зацепился бутсой за газон, и в этот момент ему в ногу сзади въехал защитник. Итог - перелом большой и малой берцовых костей. Даже по телевизору это выглядело невыносимо жутко. Позже выяснится, что, если бы медики "Ливерпуля" и "Блекбэрна" сообща не оказали первую помощь на месте, ногу пришлось бы ампутировать - переломы нарушили циркуляцию крови.

Осторожно, на видео присутствует момент перелома

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После таких травм не все рискуют возвращаться в спорт, но Сиссе не просто вылечился, но вернулся на поле на полгода раньше, чем ожидалось. Уже в апреле 2005-го он был в строю и даже забил послематчевый пенальти в стамбульском финале с "Миланом". Кроме того, Джиб отгрузил дубль в последней игре АПЛ с "Астон Виллой".

Следующий сезон, однако, дал понять, что на прежний уровень Сиссе не вернулся - скорость исчезла, куда-то подевалась и агрессия. Количество фирменных рывков за спину от француза резко упало. Порой казалось, что его вовсе нет на поле, и это сводило фанатов с ума.

В сезоне-2005/06 Сиссе забил, вроде, немало, но все 9 мячей в АПЛ были в ворота каких-то лузеров. Выделить можно только гол в дерби с "Эвертоном". Та же история и в ЛЧ, где от Джиба настрадались "Каунас" и "Андерлехт". Единственный раз блеснуть французу удалось в Суперкубке УЕФА против московского ЦСКА - в той игре его дубль принес красным титул.

Рафе Бенитесу этого, естественно, было мало, и по окончанию сезона Сиссе сдали в аренду в "Марсель". А еще спустя три дня в спарринге со сборной Китая перед ЧМ-2006 Джиб в игровом эпизоде получил вторую тяжелейшую травму - открытый перелом голени. "Нам было очень тяжело слышать его крик. Мы потеряли не только форварда сборной, но и друга", - скажет после игры Анри.

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В тот момент почти никто не верил, что Сиссе выкарабкается снова. Ему было всего 25 лет, но на нем поставили крест, и в "Марселе" многие недоумевали, зачем им калека.

Джиб, однако, справился и здесь. С двумя переломанными ногами, играя исключительно на уколах, он вернулся на поле и забил еще десятки голов по всему миру. 37 в 80 матчах за "Марсель"; 11 в 38 за "Сандерленд"; 55 в 89 за "Панатинаикос"; 10 в 29 за "КПР"; 5 в 27 за "Лацио"; играл на Корсике, в Катаре и российской "Кубани", и везде веселил публику.

Он не был паинькой, и не раз влипал в идиотские истории. Однажды Сиссе даже обвинила в нападении бывшая жена, и на суде он оправдывался, мол, у нее плохое зрение, и она спутала его с соседом. Не помогло. Штрафовали Джиба и за щелбан мальчишке, который показал ему средний палец на предложение дать пятюню на улице.

Кроме того, играя в АПЛ, Сиссе купил себе титул сэра вместе с поместьем в Чеширском графстве, и своим первым указом запретил охотиться на лис в его окрестностях.

В России уже сильно постаревшего Джиба запомнили за необычайную общительность - пока местные игроки прожогом проносились через микст-зону, француз мог задержаться там на целых полчаса, и ему всегда было чего рассказать. Порой его торопили свои же, но Сиссе было по барабану. В Россию он приехал, чтобы получать кайф от жизни, и уже спустя неделю в Краснодаре охмурил мисс РПЛ.

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И вот теперь, спустя столько лет, Сиссе хочет вернуться и играть бесплатно, лишь бы забить недостающие четыре гола.

Понятное дело, что это пиар и понты. В конце концов, Джиб полжизни только и делал, что их кидал - а с какой еще целью он покупал графское поместье в северной Англии? Не овец же он там разводить собирался.

Но соль в том, что в нынешней ситуации французским клубам стоит задуматься, а не запиариться ли на пиарщике? Большинству местных аутсайдеров категорически не хватает ярких, узнаваемых лиц, а летом их станет еще меньше - из-за финансового кризиса французы будут вынуждены продавать всех, кто пользуется спросом на рынке.

Сиссе сейчас 38, и он уже физически не потянет больше 20-30 минут, но этого хватит, чтобы привлечь к себе внимание, нарастить продажу футболок и поднять посещаемость. Да и потом, возрастом Лигу 1 не удивишь. Плеймейкер "Труа" Бенжамен Ниве закончил год назад в 42, Флоран Бальмон ушел из "Дижона" в 40, а Виторино Илтон и вовсе в свои 42 продлил контракт с "Монпелье" еще на сезон.

В общем, как ни крути, а боссам клубов стоит задуматься. В кризис необходимы свежие, небанальные решения, и приглашение бесплатного суперветерана вполне может стать одним из таковых.