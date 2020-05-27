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СМИ: ПСЖ договорился о трансфере защитника Порту

Франция
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СМИ: ПСЖ договорился о трансфере защитника Порту
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Французский "ПСЖ" согласовал переход Алекса Теллеса из "Порту". Об этом сообщает португальский источник A Bola.

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Бразильский игрок обойдется парижскому гранду в 25 миллионов евро. Официально о переходе будет объявлено позже. Алекс будет защищать цвета нового клуба со следующего сезона.

Позиция Теллеса - левый защитник. При сильной нужде, он может закрыть всю бровку. Алекс проводит текущий сезон на хорошем уровне, проведя в сумме 40 матчей и совершив 19 результативных действий.

Бразилец в новом клубе будет призван заменить Менье и Курзава, который покинут "ПСЖ".

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В статье: Порту Алекс Теллес ПСЖ
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