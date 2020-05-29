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"Как идиоты?" L'Equipe раскритиковала досрочное завершение Лиги 1 на фоне возобновления других чемпионатов
Comme des cons?
Сегодняшний номер авторитетного французского издания L'Equipe посвящен возобновлению сезона в европейских лигах. На обложке газеты написано:
"Как идиоты? После объявления о возобновлении АПЛ и Серии А Лига 1 остается единственным крупным чемпионатом Европы, который не вернется".
Tomorrow’s L’Équipe: “Like Idiots?” pic.twitter.com/1SJljKF2ZH— Get French Football News (@GFFN) May 28, 2020
Напомним, ранее чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавирусной инфекции. Английская Премьер-лига и Серия А официально объявили о возобновлении кампании – Бундеслига уже вернулась, в Испании решение еще обсуждается.