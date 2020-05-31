Официально: Мауро Икарди стал игроком ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" объявил о подписании Мауро Икарди.

27-летний аргентинец подписал с победителями Лиги 1 контракт до 30 июня 2024 года.

Напомним, Мауро выступал за "ПСЖ" в этом сезоне на правах аренды из "Интера". По информации СМИ, "нерадзурри" выручили с продажи скандального нападающего 50 миллионов евро. Еще 8 млн они смогут получить в качестве бонусов.

В этом сезоне Икарди забил 20 голов в 31 матче за "ПСЖ" во всех турнирах.