Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Мауро Икарди стал игроком ПСЖ
Парижане выкупили контракт аргентинца
"Пари Сен-Жермен" объявил о подписании Мауро Икарди.
27-летний аргентинец подписал с победителями Лиги 1 контракт до 30 июня 2024 года.
Напомним, Мауро выступал за "ПСЖ" в этом сезоне на правах аренды из "Интера". По информации СМИ, "нерадзурри" выручили с продажи скандального нападающего 50 миллионов евро. Еще 8 млн они смогут получить в качестве бонусов.
В этом сезоне Икарди забил 20 голов в 31 матче за "ПСЖ" во всех турнирах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Эйфоретик
31.05.2020 в 16:04
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...