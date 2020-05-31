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Официально: Мауро Икарди стал игроком ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Парижане выкупили контракт аргентинца

Официально: Мауро Икарди стал игроком ПСЖ
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" объявил о подписании Мауро Икарди.

27-летний аргентинец подписал с победителями Лиги 1 контракт до 30 июня 2024 года.

Напомним, Мауро выступал за "ПСЖ" в этом сезоне на правах аренды из "Интера". По информации СМИ, "нерадзурри" выручили с продажи скандального нападающего 50 миллионов евро. Еще 8 млн они смогут получить в качестве бонусов.

В этом сезоне Икарди забил 20 голов в 31 матче за "ПСЖ" во всех турнирах.

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В статье: Мауро Икарди ПСЖ
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Комментарии (1)
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Эйфоретик
31.05.2020 в 16:04
Удачи!Хороший игрок,Интер удачно продал проблемного игрока.Удачи в ПСЖ.
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