ПСЖ готов отдать за Беннасера 30 миллионов евро

Полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер нужен "ПСЖ".

По информации Le 10 Sport, парижане намерены подписать контракт с 22-летним хавбеком. "ПСЖ" готов предложить "Милану" за этот переход 30 млн евро.

В то же время итальянский клуб надеется получить 35 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Беннасер в составе "Милана" провел 20 матчей.