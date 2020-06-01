Франция
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ПСЖ готов отдать за Беннасера 30 миллионов евро
Парижане уже связывались с итальянским клубом
Полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер нужен "ПСЖ".
По информации Le 10 Sport, парижане намерены подписать контракт с 22-летним хавбеком. "ПСЖ" готов предложить "Милану" за этот переход 30 млн евро.
В то же время итальянский клуб надеется получить 35 млн евро.
В текущем сезоне Серии А Беннасер в составе "Милана" провел 20 матчей.
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