Первый трансфер новой эры: как пандемия подтолкнула ПСЖ выкупить Икарди

Что произошло

"ПСЖ" выкупил у "Интера" форварда Мауро Икарди, который с прошлого лета выступал в Париже на правах аренды. Сумма сделки составила 50 млн евро плюс бонусы.

Если верить L’Equipe, бонусов насобирали общей сложностью на 8 млн евро, из них 4 млн - почти гарантированные, а вот другая половина прописана так, что выплачивать их Парижу, скорее всего, не придется. Ну если только он не выиграет ЛЧ, а Икарди не станет ее лучшим игроком.

Кроме того, в условиях сделки прописан штраф для "ПСЖ" в 15 млн евро на тот случай, если парижане перепродадут форварда в один из клубов Серии А до конца года. Это своеобразный ответ "Нерадзурри" на появившиеся слухи о готовности "Ювентуса" выкупить Икарди у "ПСЖ", если тому удастся закрыть сделку с "Интером".

Контракт Мауро с "ПСЖ" рассчитан до 2024-го, и по его условиям годовая зарплата аргентинца на "Парк де Пренс" составит 12 млн евро. Для контекста, в "Интере" он зарабатывал 5,5 млн.

RMC пишет, что еще месяц назад парижане предлагали Икарди 10 млн, но интерес со стороны "Ювентуса" помог Ванде Наре на переговорах выторговать для мужа еще два миллиона дополнительно.

Одним из условий сделки со стороны Икарди также было возвращение ему 9-го номера, под которым он выступал в Италии. В "ПСЖ" возражать не стали, поскольку контракт нынешней "девятки" - Эдинсона Кавани - истечет через месяц и продлен не будет.

Что удивило

Сам факт выкупа. Еще в марте в него почти не верили. Карьера Мауро Икарди в Париже развивалась очень неровно, и весну он встретил даже не твердым игроком стартового состава.

Если осенью СМИ пели оды бомбардирскому таланту аргентинца, наколотившему 10 голов за "ПСЖ" быстрее Златана Ибрагимовича, то начиная с января арендованный форвард забил всего три мяча в чемпионате, а в Лиге чемпионов не сыграл ни минуты (!) в ключевых играх с дортмундской "Боруссией".

Перспективы Икарди подкосили тактические изменения в игре "ПСЖ" - с появлением на поле дополнительного атакующего хавбека к нему перестал доходить мяч. Неймар, Мбаппе, Ди Мария (Сарабия, Дракслер - подставьте нужное) разыгрывали все сами. В итоге количество касаний мяча у Мауро упало до смешных 8,5 за игру.

Без голов, моментов, а позже и половины игрового времени Икарди захандрил и, по слухам, разбросал стулья в раздевалке, узнав, что его нет в основе на "Боруссию".

Параллельно жена нападающего Ванда Нара еще в январе жаловалась прессе, как ей трудно в Париже, ведь все ее друзья живут в Италии, а постоянные путешествия туда-сюда крайне утомительны.

В общем, когда в марте Transfermarkt проинформировал о нежелании Икарди оставаться в Париже на второй сезон, это не удивило. Да, во Франции он провел два десятка голов, но кому он забивал? Выделить можно только мячи "Лиллю" и "Марселю". Все остальное - в ворота явных аутсайдеров. Даже для третьей опции в атаке слабовато, так что этот статус закрепил за собой проведший шикарный сезон Анхель Ди Мария.

Причем тут коронавирус

Если кто забыл, в августе 2019-го "ПСЖ" арендовал Икарди у "Интера" с правом выкупа за 70 млн евро. Да-да, именно 70, а не 50, как в итоге произошло.

В любое другое время "Нерадзурри" держали бы цену до последнего, ведь Мауро пользовался спросом по всей Европе. Но пандемия и последовавший за ней финансовый кризис сократили список претендентов на аргентинца до двух - "ПСЖ" и "Ювентуса". И что делать? Не продавать же бомбардира главному конкуренту.

Вдобавок сам "Интер" отчаянно нуждался в средствах для торгов с "Брешией" по Сандро Тонали. Этот "новый Пирло" уже свел с ума всех итальянских грандов, и "Ласточки" оценивают его как раз в 50 млн.

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прекрасно разбирается в нюансах итальянского рынка, и потому предложил миланцам два варианта - или они продлевают аренду Икарди еще на год, или Париж выкупает форварда, но с дисконтом 20 млн - то есть, за те самые 50, которые "Брешия" хочет за Тонали. Умный ход.

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Если рассматривать трансфер с точки зрения "ПСЖ", то тут тоже одни плюсы. Икарди стоит намного больше 50 млн. Он пребывает в расцвете сил (27 лет), и у него за плечами пять подряд мощных сезонов в Серии А. Даже если он не заиграет, у Парижа будет шанс заработать на его перепродаже, когда мир вернется в норму.

Между тем, "ПСЖ" покупал не от скуки - ему позарез нужен центрфорвард. Кавани постарел и уходит, а за ним никого. Париж присматривался к Холанду и Вернеру, но за тех просят по 120-140 млн. Таким образом, выкуп Икарди был самым разумным и, что важно в кризисные времена, бюджетным решением проблемы.

Ну и потом, Мауро уже прошел адаптацию в Париже, знает требования тренеров наладил контакт с партнерами. Да, не все прошло гладко, но для Парижа в эпоху шейхов это обычное дело.

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Касательно самого Икарди, то у него выбора де-факто не было - в Турин "Интер" бы его не отпустил, возвращение в Милан сулило только место в запасе за Лукаку, ну а в Париже предлагали крупнейшую зарплату в жизни. За 12 млн в год можно и потерпеть статус вспомогательной силы в атаке, не правда ли?

Вместо эпилога

Трансфер Икарди - первая большая сделка эпохи коронавируса. И уже по ней заметны тренды нового, сложного времени.

Во-первых, цены на игроков падают, и чтобы продать звезду придется делать внушительную скидку. Как и предсказывал Ули Хенесс, эпоха трансферов по 100 млн канула в лету. Теперь такие деньги не тратят даже шейхи.

Во-вторых, готовность покупать "ПСЖ" и "Ювентуса" напомнила о старом правиле: в кризис богатый становится богаче, бедный - беднее. Так что не удивляйтесь, если на фоне бедствия маленьких клубов гранды скупят даже больше футболистов, чем им реально нужно. Рынок сейчас низкий - самое время удлинить скамейку.

Ну и в-третьих, этим летом обилия вариантов у игроков не будет - если только речь не про свободных агентов. Мауро Икарди еще два месяца назад швырял в "ПСЖ" стулья, а сегодня подписался там на четыре года и рассказывает, как он счастлив. Выбор между восемью касаниями в Париже и глухим запасом в Милане оказался предельно прост.

И так оно будет оставаться вплоть до той минуты, пока какой-нить гений в лаборатории не найдет лекарство от заразы и не вернет планете ее былой облик.