"Ведет себя как зомби". У футболиста ПСЖ диагностировали бессонницу и депрессию

Представитель медицинского штаба "Пари Сен-Жермен" выразил свою обеспокоенность руководству французского клуба по поводу ментального здоровья полузащитника команды Анхеля Ди Марии.

Все дело в том, что 32-летний исполнитель начал страдать от бессонницы, а также испытывает приступы депрессии – об этом сообщает GFFN со ссылкой на издание Le Parisien. Супруга Анхеля уже сказала своим близким, что ее муж ведет себя "как зомби".

Вероятная причина такого состояния Ди Марии – это досрочное завершение сезона в Лиге 1 и приостановка футбола по всему миру в принципе. Напомним, по итогам розыгрыша "Пари Сен-Жермен" признали чемпионом Франции.