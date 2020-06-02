Франция
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СМИ: Ауар примет предложение Ювентусу и откажет Ман Сити
Очень перспективный футболист
Уссем Ауар имеет предложения сразу от двух грандов - "Ювентуса" и "Ман Сити". По сообщению L'Equipe, игрок склоняется к первому варианту.
Главная причина - вероятный еврокубковый бан "горожан". Талантливый хавбек хочет выступать в Лиге Чемпионов, что приближает его к переходу в стан чемпиона Италии.
На данный момент, трансферная стоимость Аура оценивается в 60 миллионов.
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