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СМИ: Ауар примет предложение Ювентусу и откажет Ман Сити

Франция
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Очень перспективный футболист

СМИ: Ауар примет предложение Ювентусу и откажет Ман Сити
UA-Футбол
Новина українською

Уссем Ауар имеет предложения сразу от двух грандов - "Ювентуса" и "Ман Сити". По сообщению L'Equipe, игрок склоняется к первому варианту.

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Главная причина - вероятный еврокубковый бан "горожан". Талантливый хавбек хочет выступать в Лиге Чемпионов, что приближает его к переходу в стан чемпиона Италии.

На данный момент, трансферная стоимость Аура оценивается в 60 миллионов.

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В статье: Ювентус (Турин) Лион Манчестер Уссем Ауа
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