СМИ: Ауар примет предложение Ювентусу и откажет Ман Сити

Уссем Ауар имеет предложения сразу от двух грандов - "Ювентуса" и "Ман Сити". По сообщению L'Equipe, игрок склоняется к первому варианту.

Читайте также Лион готов продать своего лидера – на игрока претендуют Манчестер Сити и Ювентус

Главная причина - вероятный еврокубковый бан "горожан". Талантливый хавбек хочет выступать в Лиге Чемпионов, что приближает его к переходу в стан чемпиона Италии.

На данный момент, трансферная стоимость Аура оценивается в 60 миллионов.