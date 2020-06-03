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Лион выкупил контракт форварда у Вильярреала

Франция
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Соглашение на четыре года

Лион выкупил контракт форварда у Вильярреала
UA-Футбол
Новина українською

"Лион" подтвердил, что нападающий Карл Токо-Экамби теперь стал полноправным игроком французского клуба.

Контракт футболиста принадлежал "Вильярреалу", а за "Олимпик" он выступал на правах аренды. Вчера стороны заключили соглашение, согласно которому футболист останется в Лиге 1 ближайшие четыре года, а испанский клуб заработает на этом трансфере 11,5 млн евро. Также в случае успешного выступления игрока в новом клубе "жёлтая субмарина" заработает ещё 4 млн евро плюс 15% от следующей его перепродажи (50% от перепродажи, если она будет до 15 сентября нынешнего года).

27-летний Карл Токо-Экамби с момента переезда во Францию провёл за "Лион" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Ранее мы сообщали, что у футболиста ПСЖ диагностировали бессонницу и депрессию.

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В статье: Лион Вильярреал Карл Токо-Экамби
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