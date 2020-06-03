Лион выкупил контракт форварда у Вильярреала

"Лион" подтвердил, что нападающий Карл Токо-Экамби теперь стал полноправным игроком французского клуба.

Контракт футболиста принадлежал "Вильярреалу", а за "Олимпик" он выступал на правах аренды. Вчера стороны заключили соглашение, согласно которому футболист останется в Лиге 1 ближайшие четыре года, а испанский клуб заработает на этом трансфере 11,5 млн евро. Также в случае успешного выступления игрока в новом клубе "жёлтая субмарина" заработает ещё 4 млн евро плюс 15% от следующей его перепродажи (50% от перепродажи, если она будет до 15 сентября нынешнего года).

27-летний Карл Токо-Экамби с момента переезда во Францию провёл за "Лион" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Ранее мы сообщали, что у футболиста ПСЖ диагностировали бессонницу и депрессию.