Болельщики в ярости: раскрыты новые условия показа Лиги 1

В новом сезоне чтобы смотреть матчи французского чемпионата местным болельщикам придется заплатить почти вдвое больше, чем это было с 2015 года, сообщает L’Equipe.

Каталонская компания Mediapro, ранее приобретшая права на показ матчей Лиги 1 и Лиги 2 объявила о создании специализированного канала Telefoot, подписка на который будет стоить 25 евро в месяц. Для контекста, в четырех предыдущих сезонах beIN Sports продавал в одном пакете чемпионаты Италии, Германии, Испании, Франции, а также НБА и турниры Большого Шлема за 13 евро в месяц.

Столь резкое подорожание уже вызвало ярость значительной части болельщиков. Многие обещают не платить за Лигу 1 в новом сезоне, предпочитая ей более сильные чемпионаты.

Mediapro, со своей стороны, обещает высокие стандарты показа и сильный штат комментаторов, куда уже вошел «самый популярный голос страны», экс-чемпион мира Биксант Лизаразю - он будет работать на центральных поединках каждого тура. В качестве экспертов на новый канал приглашены экс-игроки «Марселя» Бенуа Шейру и Франк Созе.

Кроме того, гендир Mediapro Хауме Роурес заявил, что «возможно, в пакет включат некоторые матчи Лиги чемпионов», но этот вопрос пока только на стадии обсуждения.

Напомним, ранее Mediapro выиграл тендер на показ матчей Лиги 1 и Лиги 2 в 2020-24 годах за 780 млн евро в год. Каталонцы заполучили 8 из 10 матчей в каждом туре; еще 2 досталось beIN Sports. Это крупнейшая сделка в истории французского чемпионата. Так, предыдущий основной транслятор - Canal+ - платил лиге 550 млн в год.

Следующий сезон чемпионата Франции стартует 22 августа.