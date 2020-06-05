День, когда футбол проиграл: как пошел на дно великий Марсель 90-х

20 мая 1993-го лидер французского чемпионата "Марсель" играл на выезде против стоящего на вылет "Валансьенна".

Шансов победить у хозяев на бумаге было немного, и когда Ален Бокшич открыл счет в середине первого тайма, никто не удивился. Тем не менее, арбитру матча Жан-Мари Веньелю некоторые моменты показались странными, и он внес их в свой рапорт.

Во-первых, травма капитана "Валансьенна" Кристофа Робера - с виду не произошло ничего страшного, но тот изображал вселенские муки и в итоге попросил замену на 23-й минуте. Пока же Робер валялся за пределами поля, Бокшич забивал гол. Во-вторых, форвард Хорхе Бурручага за весь матч ни разу не поспорил с арбитром, хотя обожал это дело и неоднократно отхватывал карточки за свой длинный язык.

Но самое важное - посреди второго тайма к Веньелю подошел защитник "Валансьенна" Жак Гласманн и рассказал, что накануне ему предлагали слить игру.

После этого выбора у арбитра уже не оставалось. Он подозвал к себе капитана "Марселя" Дидье Дешама, а также лайнсменов, и обрисовал им ситуацию. Сразу после финального свистка (матч так и закончился 1:0) в раздевалки зашла полиция, начались допросы.

До финала Лиги чемпионов-1993 оставалось 6 дней.

***

Бернар Тапи совсем не любил футбол. Скорее, по жизни его вела жажда славы, желание постоянно быть в свете софитов.

В юности он сперва пытался пробиться на сцену, потом пробовал себя в автогонках, но едва не погиб. Тогда Бернар и пошел в бизнес. Начал с малого - продавал телевизоры, но быстро двигался вперед. В начале 80-х его Bernard Tapie Finances была у всех на слуху: Тапи за копейки скупал предприятия на грани банкротства, возвращал им прибыльность и перепродавал за миллионы.

Чтобы о нем говорили еще больше, бизнесмен вкладывался в лыжные гонки и велоспорт, и даже кое-где преуспел - его команда выигрывала Тур де Франс и Вуэльту.

Ну а в 1985 году Тапи задумался о "Марселе". На тот момент клуб барахтался в зоне вылета, и кризисный менеджер ему был нужен, как никогда. Бернар познакомился с марсельским мэром Гастоном Деферром на приеме в честь визита во Францию Михаила Горбачева, и сходу предложил свои услуги. Тот с радостью согласился.

Сделку официально оформили в апреле 86-го, но по факту Тапи принялся рулить даже раньше. Он перетащил в Прованс тренера "золотой" сборной Франции-84 Мишеля Идальго - тот занял пост спортивного директора; затем на "Велодром" перебрался лучший бомбардир в истории "Бордо" Ален Жиресс.

Новый босс "Марселя" был везде и сразу - ежедневно общался с игроками, щедро раздавал премии после побед, а после первого круга чартером отвез всю команду на десятидневные каникулы на Таити - в качестве поощрения. При этом энергии Тапи хватало, чтобы вдобавок заниматься бизнес-проектами, вести популярное пятничное шоу на телевидении и под настроение пилотировать собственный самолет.

Он был звездой и народным любимцем по всей стране, но в Провансе - особенно. Когда через год "Марсель" попал в кризис и занял только 6-е место в чемпионате, фанаты были готовы разорвать игроков, но машину Тапи остановили и на коленях умоляли остаться. Расчувствовавшись, Бернар пообещал, что никуда не уйдет, а "Марсель" отныне будет идти только вверх. И не солгал.

***

Когда полиция ворвалась в раздевалку после игры с "Валансьенном", Тапи едва ли забеспокоился. Его и раньше неоднократно обвиняли в нечестной игре, но всякий раз это ни к чему не приводило.

Так было, например, с обвинениями президента "Бордо" Клода Беза. Тот рассказал, что хавбек "Марселя" Филипп Веркрюйс пытался подкупить защитника жирондинцев Дидье Сенака перед очной встречей. Также, по информации босса "Бордо", "Марсель" заплатил круглую сумму бомбардиру "Бреста" Роберто Кабаньясу за симуляцию травмы. Все это в итоге доказать не удалось, и Тапи отделался небольшой дисквалификацией. А вот самого Беза вскоре упекли за решетку - за мошенничество.

К началу 90-х Тапи набрал такой вес, что трогать его стало попросту опасно. Один из самых богатых людей страны, он получил министерский портфель в кабинете Пьера Береговуа (к слову, украинца по происхождению), основал популярную среди леваков Радикальную партию и многими рассматривался, как потенциальный преемник Франсуа Миттерана.

Ну и потом невероятный успех в футболе. В 1989-92 годах "Марсель" четыре раза кряду выигрывал чемпионат Франции, плюс доходил до полуфинала и финала Кубка чемпионов.

Тапи привозил на "Велодром" звезд первой величины каждый год - за "Марсель" успели поиграть Тигана, Кантона, Папен, Энцо Франческоли, Крис Уоддл, Карл-Хайнц Ферстер, уроженец Украины Игорь Добровольский, а Франц Беккенбауэр был назначен спортдиром спустя всего два месяца после победы с Германией на ЧМ. Бернар дарил городу праздник, и фанаты его за это обожали, закрывая глаза на все остальное.

***

Так было и в мае 93-го - кого интересовал Гласманн и его показания? Франция замерла в ожидании финала против непобедимого "Милана" Фабио Капелло. Итальянцы считались фаворитами, но и у французов были свои козыри. К грозному Ван Бастену не стали прикреплять персональщика - Англома, Боли и Десайи съели его и без этого. На флангах Франк Созе едва держался, но Абеди Пеле прорывался благодаря фирменным слаломным проходам. В центре Дешам ввязался в зубодробительную схватку с Райкардом.

По такой игре моментов было немного, но Фабьен Бартез, тогда еще кучерявый и безбородый, показал себя. Ну а на противоположном конце поля все решил единственный эпизод - Пеле подал с углового на голову Боли, и любимец "Велодрома", Базилио, вогнал мяч в верхний угол.

Позже станет известно, что Боли просил замену за восемь минут до гола, но Тапи по телефону приказал Раймону Гуталсу, главному тренеру, чтобы тот оставил его на поле.

Дикость по нынешним временам, но Тапи так руководил. Дешам рассказывал, что Гуталс, которого в команде очень любили за отцовское отношение к игрокам, все предматчевые установки заканчивал фразой: "Это наш состав на игру, если босс не решит иначе". И это была не фигура речи. Например, Бартез бы еще долго оставался сменщиком Паскаля Ольмета, если бы его агент не выпивал с Тапи.

Другое дело, что в тот вечер, 26 мая 93-го, Тапи угадал и чувствовал себя королем. "Мы нисколько не сомневались в нашей победе и знали, что завоюем трофей. Наконец-то у нас команда, где игроки готовы умирать друг за друга", - когда Бернар это говорил, каждый французский болельщик желал своему клубу такого руководителя.

Спустя три дня после триумфа в ЛЧ (еще одна дикость) "Марсель" дома красиво победил "ПСЖ" (3:1), сняв все сомнения в справедливости титула. Опять решающий гол забил Боли - в этот раз ему удался истинный шедевр. Еще по мячу провели опытнейший Руди Феллер и молодой Ален Бокшич. "Велодром" ликовал, но его счастью оставалось не больше недели.

***

4 июня в офис магистрата Валансьенна Эрика де Монгольфье пришел Кристоф Робер и написал чистосердечное признание. По его словам, он так и не смог подавить в себе чувство вины и смотреть в глаза тренеру.

Он привел полицейских на задний двор дома своей тетки, и показал, где зарыл 250 тысяч франков, которые его жена получила от представителей "Марселя" 19 мая, накануне матча. "Эти деньги воняли, я не смог их тратить и похоронил", - трагически объявил футболист, однако его все равно арестовали. Уже на допросе Робер поведал, что ему предложил слить матч игрок "Марселя" Жан-Жак Эйдели, с которым они ранее выступали за "Нант", так что вскоре копы арестовали и второго подозреваемого.

Вероятно, тогда Тапи и понял, что ситуация выходит из-под контроля, но выводы сделал неправильные. Через посредника Бернар предложил тренеру "Валансьенна" Боро Приморацу взять вину за договорняк на себя, предложив огромную сумму. Тот немедленно пошел в полицию. Петля начала затягиваться.

Эйдели, тем временем, рассказал правоохранителям, что звонил Роберу и двум другим игрокам "Валансьенна" - Бурручаге и Гласманну - под давлением спортдира "Марселя" Жан-Пьера Бернеса. В клубе хотели гарантий, что выезд к аутсайдеру пройдет легко, и никто не получит травм в преддверии финала ЛЧ.

По словам Эйдели, изначально Бернес обратился к нему, Дешаму и Десайи, но звезды промолчали. Его же позиции в команде были самыми шаткими, и пришлось соглашаться. При этом когда Гласманн отказался от предложения, Бернес сам подошел к телефону: "Вы все равно вылетаете. В элиту поднимается "Мартиг", а у меня там связи. Если ты сыграешь, как нам надо, я тебя туда пристрою, и тебе не придется играть во второй лиге". Однако Гласманн бросил трубку.

***

Для сыщиков этого было достаточно, и 30 июня на базу "Марселя" приехали с обысками. Среди прочего там нашли конверты - идентичные тому, в котором получил деньги Робер.

Бернеса арестовали, но вот к Тапи добрались не сразу - его защищала депутатская неприкосновенность. Это, впрочем, не помешало разделаться с его "Марселем": у клуба отобрали чемпионство (титул в том году так никому и не вручили), а также не допустили к Суперкубку УЕФА и Межконтинентальному кубку. Оставили только Кубок чемпионов, хотя и по нему вопросов немало.

Спустя годы Эйдели написал в автобиографии, что в "Марселе" подлили шприцами какое-то вещество в воду игрокам московского ЦСКА, после которого те проиграли 0:6. "Перед игрой ребята были вялые, сонные, глаза слезились. Подозрительно и то, что после игры не было допинг-контроля", - вспоминал потом помощник тренера армейцев Александр Кузнецов.

Из той же оперы рассказ форварда "Рейнджерс" Марка Хейтли. "Мне тогда поступил странный звонок. Перед игрой с "Брюгге" человек, представившийся знакомым моего друга, с сильным французским акцентом попросил меня сымитировать травму и пропустить игру с "Марселем". Хейтли отказался, но в матче с "Брюгге" судья его все равно удалил в очень спорной ситуации - и с французами он не сыграл.

Наконец, Тони Каскарино, бывший игрок "Марселя", признавался, что команде постоянно кололи непонятные препараты, после которых "усталость как рукой снимало". Эйдели добавлял, что инъекции делали даже перед финалом ЛЧ, и единственным, кто тогда отказался, был Руди Феллер: "Он взбесился и заорал, что поколотит их, если они к нему приблизятся".

***

Когда эти и многие другие факты вскрылись в 94-м, "Марсель" отправили во второй дивизион. Выбраться оттуда у клуба получилось только через два года - после банкротства и с другим собственником.

Что же касается Тапи, то он сел за решетку - только не за футбольные злодеяния, а за подлог документов. На него подали в суд покупатели его "оздоровленных" компаний, которые на деле оказались все такими же убыточными. Легендарный "кризисный менеджер" банально покупал аудиторов, и те рисовали в отчетах нужные ему цифры.

Повторно всплыть ему удастся лишь в середине нулевых, когда Тапи проспонсирует президентскую кампанию Николя Саркози. В публичную политику, однако, как и в спорт он больше не вернется - слишком токсичен.

Жизни других фигурантов "марсельского" дела сложились по-разному. Эйдели, Бурручага и Робер получили по году дисквалификации, и их карьеры пошли на спад; Бернес успешно закосил под дурачка и отделался условным сроком и обязательством посещать психиатра. Впоследствии он стал агентом и, среди прочих, вел дела Лорана Блана, Самира Насри и Франка Рибери. Жак Гласманн получил приз за фейр-плей от ФИФА в 1995-м.

Ну а большая часть великого "Марселя" начала 90-х разъехалась, кто куда. Дешам, Десайи, Анлома, Бокшич, Пеле, Бартез сделали великие карьеры, сотни раз доказав миру, что умеют побеждать честно, а вся грязь, творившаяся на "Велодроме", шла от одного-единственного человека, по иронии судьбы собравшего их вместе.

Того самого, который совсем не любил футбол, но очень хотел быть в свете софитов…