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Во Франции 8 июня откроют внутреннее трансферное окно

Франция
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Клубы смогут заключать сделки между собой по переходу игроков

Во Франции 8 июня откроют внутреннее трансферное окно
Новина українською

8 июня во Франции откроют трансферное окно, в рамках которого местные футбольные клубы смогут заключать сделки между собой по переходу игроков, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции.

На предстоящем заседании правления LFP должны быть определены сроки открытия международного трансферного окна в свете решений Международной федерации футбола и продолжающихся переговоров с другими европейскими лигами.

Ранее юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо отметил, что летнее трансферное окно не откроется 1 июля, но игроки смогут покинуть свои клубы без перехода в другую команду.

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В статье: Чемпионат Франции
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