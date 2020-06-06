Ди Мария: Рад, что не перебрался в Барселону в свое время

Вингер "ПСЖ" Анхель Ди Мария рассказал о том, как едва не перешел в "Барселону" в 2017-м году.

"Я был счастлив в Париже, но в тоже время некоторые люди в клубе говорили мне нечто неприятное, что в итоге оказалось ложью.

Барселона пыталась переманить меня. Клубы обсуждали переход, но в итоге ПСЖ отказался меня продавать, и на этом все закончилось.

Эта ложь долго меня раздражала, но в итоге я рад, что не ушел, ведь я очень счастлив здесь", – цитирует L’Equipe.