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Ди Мария: Рад, что не перебрался в Барселону в свое время
Аргентинец мог оказаться на "Камп Ноу" в 2017-м
Вингер "ПСЖ" Анхель Ди Мария рассказал о том, как едва не перешел в "Барселону" в 2017-м году.
"Я был счастлив в Париже, но в тоже время некоторые люди в клубе говорили мне нечто неприятное, что в итоге оказалось ложью.
Барселона пыталась переманить меня. Клубы обсуждали переход, но в итоге ПСЖ отказался меня продавать, и на этом все закончилось.
Эта ложь долго меня раздражала, но в итоге я рад, что не ушел, ведь я очень счастлив здесь", – цитирует L’Equipe.
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