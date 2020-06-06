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Эррера: Неймар и Мбаппе счастливы в ПСЖ

Франция
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Эррера: Неймар и Мбаппе счастливы в ПСЖ
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Полузащитник "ПСЖ" Андер Эррера высказался по поводу будущего Неймара и Килиана Мбаппе.

"Я не знаю, сколько они зарабатывают и откуда у клуба деньги. В конце концов, это компания. Но я знаю, что Неймар и Мбаппе – ключевые игроки команды. И по тому, что я вижу, они счастливы и действительно вовлечены в процесс.

Мы говорили об этом с Килианом. ПСЖ – не тот клуб, который продает своих звезд. Все как раз наоборот, он их покупает и достаточно силен, чтобы сохранять их в команде", – цитирует Эрреру AS.

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В статье: Андер Эррера Неймар ПСЖ Килиан Мбаппе
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