Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эррера: Неймар и Мбаппе счастливы в ПСЖ
Хавбек уверен, что его звездные партнеры останутся в клубе
Полузащитник "ПСЖ" Андер Эррера высказался по поводу будущего Неймара и Килиана Мбаппе.
"Я не знаю, сколько они зарабатывают и откуда у клуба деньги. В конце концов, это компания. Но я знаю, что Неймар и Мбаппе – ключевые игроки команды. И по тому, что я вижу, они счастливы и действительно вовлечены в процесс.
Мы говорили об этом с Килианом. ПСЖ – не тот клуб, который продает своих звезд. Все как раз наоборот, он их покупает и достаточно силен, чтобы сохранять их в команде", – цитирует Эрреру AS.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...