Виллаш-Боаш завершит тренерскую карьеру через 4 года и настроен уехать из Европы

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш не собирается тренировать до старости и бросит профессию, когда ему стукнет 46.

Об этом он рассказал на выборах президента "Порту", которые посетил вчера. Босс "Драконов" выбирается путем голосования всех членов клуба, как в "Барселоне", а Виллаш-Боаш является одним из "сосьос".

"Нужно учитывать, что я вижу себя тренером еще четыре года. Один я проведу в "Марселе", а дальше хочу экзотический опыт. Уеду в Бразилию или Японию. Возвращение в "Порту"? Это чересчур сложный вариант", - цитирует наставника A Bola.

Ранее пресса писала, что Виллаш-Боаш хотел уйти из "Марселя" уже текущим летом после увольнения с поста спортивного директора его друга Андони Субисарреты, однако его уговорила остаться команда. На общем собрании лидеры провансальцев пообещали тренеру, что не покинут "Велодром", пока вместе не выступят в ЛЧ.

В сезоне-2019/20 "Марсель" неожиданно взял "серебро" Лиги 1, несмотря на серьезные финансовые проблемы. Дефицит бюджета клуба по итогам финансового года достиг 85 млн евро. По итогам чемпионата L’Equipe признал Андре тренером года во Франции.

В прошлом португалец работал с "Порту", "Челси", "Тоттенхэмом", "Зенитом" и "Шанхай СИПГ".