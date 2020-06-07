Беспредел во Франции: три клуба стали жертвами международной преступной группы

В пятничном номере L’Equipe вышла шокирующая и ранее неизвестная история про то, как мошенники средь бела дня ограбили три французских клуба и пытались сделать то же самое еще с 15.

Дело было так: в конце августа 2017-го в офис "Дижона" поступил звонок от некоего Патрика Монтьеля, который представился агентом полузащитника Жордана Мари, и заявил, что у его клиента изменился номер счета в банке. Монтьель выслал новые реквизиты с почты агентства, ведущего дела Мари, но в клубе решили перестраховаться и позвонили лично игроку. Тот ответил, что счет не менял.

Когда боссы "Дижона" обратились в полицию, то узнали, что никакого "Монтьеля" на самом деле не существует - это псевдоним, используемый преступной сетью, работающей по всей Европе и берущей корни в Израиле.

Мошенники грабили как организации, так и конкретных людей. Фишкой группировки были фейковые инвестиции - грабители уговаривали доверчивых клиентов вкладываться в поддельные драгоценности или несуществующие криптовалюты.

За четыре года "деятельности" ОПГ обзвонила почти два десятка французских футбольных клубов, но успеха добилась лишь трижды. В "Сошо" поверили "Монтьелю" и отправили на высланный им счет месячную зарплату хавбека Флориана Мартена - свыше 17 тысяч евро. В "Тулузе" выслали около 18 тысяч некоему "Жану Леграну", который представился компаньоном агента опорника Жанелли Имбула. "Анже" отправил на счет мошенников свыше 35 тысяч евро - первую зарплату полузащитника Тома Туре.

В то же время "Марсель", "Бордо", "Лорьян", "Нанси", "Нант" и другие клубы намерения бандитов раскусили и обратились в полицию.

Аресты членов ОПГ начались в 2018 году в Париже и Марселе, а позже продолжились за границей. Из-за футбольной составляющей Интерпол назвал операцию "красная карточка".

На данный момент за решеткой остаются 39 обвиняемых, а количество жертв мошенников уже превысило 1200 и продолжает расти. Ожидается, что суд по этому делу начнется в 2022 году, а пока Интерпол продолжает сбор улик и поимку остальных членов банды.