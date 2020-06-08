Кафка отдыхает: как футболиста ложно записали в Исламское государство

32-летний Эрик Ботеак на неделе вернулся во Францию с первым трофеем в карьере - он стал чемпионом Кипра с "Омонией".

Но вовсе не это радостное событие стало центровой темой его интервью для журнала Le Bien Public. Полузащитник поделился своими горестями за пределами поля - вот уже четвертый год, как на всех границах мира его путают с террористом из ИГИЛ.

Это началось осенью 2017-го. Ботеак переходил из "Лилля" в "Брисбен Роар", но по прилету в Австралию его задержали спецслужбы. "Когда я прилетел в Сидней, я понял, что у меня проблемы. Мне пришлось долго ждать визу. Девушка, проверявшая паспорт, изучала его несколько минут, такого прежде никогда не было", - рассказывает Эрик.

Как позже выяснится, в Австралии поначалу решили, что задержали известного террориста из Исламского государства Венсана Ботеака (второе имя футболиста - как раз Венсан). Преступник был внесен в базу Интерпола Францией в 2013 году - предположительно в это время он прибыл в Сирию, дабы присоединиться к боевикам ИГИЛ.

Но самое странное, что в карточке Интерпола у "Венсана Ботеака" было фото его тезки-футболиста. Как оно туда попало, в организации объяснить не смогли, но факт остается фактом: Эрик попал в список 260-и наиболее опасных джихадистов Франции.

Когда ошибка обнаружилась, фото быстро убрали. В 2019-м следователи раскопали, что террорист "Венсан Ботеак" на самом деле был алжирцем Мохаммедом Н., а поддельные документы ему изготовили в Лиможе еще в 2010 году. Но настоящего Ботеака это от проблем не спасает.

"Весной я возвращался во Францию из Кипра, и в аэропорту Франкфурта меня проверяли почти час. Полицейские запрещали мне покидать здание и смотрели, как на уголовника", - жалуется Эрик.

Во французской службе безопасности на это только разводят руками: "Для Эрика это большой удар, само собой, но пока преступник, живущий под фамилией "Ботеак", не найден, повышенного внимания не избежать. На данный момент мы знаем только, что Мохаммед уехал из Сирии. Доказательств его смерти нет".

Эрик Ботеак во Франции выступал за "Канн", "Дижон", "Ниццу" и "Лилль". В общей сложности на его счету 172 матча, 26 голов и 25 голевых передач в Лиге 1.