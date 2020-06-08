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Депай вернулся в общую группу Лиона

Франция
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Французский клуб снова приступил к тренировкам

Депай вернулся в общую группу Лиона
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Сегодня французский "Лион" вышел из отпуска, чтобы начать тренировки. Сезон во Франции уже завершен, но команда готовится к матчам Лиги Чемпионов.

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Главного тренера ждала отличная новость - в строй вернулся Мемфис Депай. Голландец получил травму в начале года и так и не выходил на поле с того времени.

Депай - лидер "Лиона" в текущем сезоне. Он провел 18 матчей, в которых забил 16 голов и отдал две голевые передачи.

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В статье: Лион Мемфис Депай
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