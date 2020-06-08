Депай вернулся в общую группу Лиона

Сегодня французский "Лион" вышел из отпуска, чтобы начать тренировки. Сезон во Франции уже завершен, но команда готовится к матчам Лиги Чемпионов.

Главного тренера ждала отличная новость - в строй вернулся Мемфис Депай. Голландец получил травму в начале года и так и не выходил на поле с того времени.

Les premières images de nos joueurs et du staff, de retour au Groupama OL Training Center ! pic.twitter.com/EOfvKYsfw2 — Olympique Lyonnais (@OL) June 8, 2020

Депай - лидер "Лиона" в текущем сезоне. Он провел 18 матчей, в которых забил 16 голов и отдал две голевые передачи.