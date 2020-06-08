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ПСЖ не будет продлевать контракт с Тьяго Силвой

Франция
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Клуб уже оповестил бразильца

ПСЖ не будет продлевать контракт с Тьяго Силвой
UA-Футбол
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Тьяго Силва все таки покинет "ПСЖ" этим летом. Информацию подтверждает L'Equipe.

Источник уверяет, что с капитаном парижан уже встретился спортивный директор Леонардо. Он оповестил игрока, что ему не будет предложен новый контракт. Текущий истекает 30-го июня.

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Силва защищает цвета "ПСЖ" с 2012-го. Тогда за него заплатили порядка 40 миллионов евро. За французский гранд он отыграл 202 матча.

Отметим, что вместе с парижанами Тьяго смог завоевать 21 трофей.

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В статье: Леонардо Тьяго Силва ПСЖ
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