ПСЖ не будет продлевать контракт с Тьяго Силвой

Тьяго Силва все таки покинет "ПСЖ" этим летом. Информацию подтверждает L'Equipe.

Источник уверяет, что с капитаном парижан уже встретился спортивный директор Леонардо. Он оповестил игрока, что ему не будет предложен новый контракт. Текущий истекает 30-го июня.

Силва защищает цвета "ПСЖ" с 2012-го. Тогда за него заплатили порядка 40 миллионов евро. За французский гранд он отыграл 202 матча.

Отметим, что вместе с парижанами Тьяго смог завоевать 21 трофей.