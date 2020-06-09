Франция
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Защитник ПСЖ может покинуть клуб – он не может договориться с руководством о новом контракте
Выступает за парижан с 2012 года
Капитан французского "Пари Сен-Жермен" Тьяго Силва покинет клуб по окончанию сезона-2019/20.
По информации французского издания L'Équipe и итальянского портала Football Italia, спортивный директор парижан Леонардо уже связался с Силвой и его агентом, чтобы сообщить об отказе в продлении трудового договора.
Срок соглашения бразильского исполнителя с парижанами истекает 30 июня. Отметим, что Тьяго – 35 лет. Он переехал в столицу Франции из "Милана" в 2012 году вместе с форвардом Златаном Ибрагимовичем.
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