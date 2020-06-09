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Милан и Эвертон поборются за Мемфиса Депая

Франция
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Лион готов расстаться с футболистом за 30 миллионов евро

Милан и Эвертон поборются за Мемфиса Депая
Новина українською

Руководство "Лиона" не может договориться о продлении контракта с нападающим Мемфисом Депаем. 26-летний нидерландец рассматривает вариант со сменой клуба нынешним летом, сообщает Calciomercato.com.

Мемфис выступает за "Лион" с января 2017 года. Его соглашение рассчитано до конца следующего сезона. Французский клуб готов расстаться с футболистом за € 30 млн.

Главными претендентами на Депая являются "Милан" и ливерпульский "Эвертон". Красно-чёрные уже несколько месяцев следят за ситуацией форварда и готовы начать переговоры о трансфере с "Лионом".

В сезоне-2019/2020 Мемфис забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах французской Лиги 1. В 5 встречах Лиги чемпионов нидерландец записал на свой счёт 5 голов.

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В статье: Лион Интер (Милан) Эвертон (Ливерпуль) Мемфис Депай Олимпик (Лион)
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