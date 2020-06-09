Французский суд отклонил апелляцию Лиона, но отменил вылет двух команд из Лиги 1

Досрочное завершение Лиги 1 вызвало недовольство у многих команд. Некоторые из них приняли решение обратиться в суд.

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"Лион" был недоволен таким решением, так как на момент остановки турнира занимал лишь седьмую строчку. А вот досрочно вылетевшие "Амьен" и "Тулуза" не хотели покидать турнир.

Сегодня высший административный суд Франции принял решение. "Амьен" и "Тулуза" сохранят свое место в Лиге 1 на следующий сезон. Что касается апелляции "Лиона", то она не была удовлетворена.

¡URGENTE! El Consejo de Estado francés suspendió los descensos de Amiens y Toulouse a Segunda División . Además, rechazó el pedido del Olympique Lyon que planteaba la reanudación de la Ligue 1 ????????. Finalmente el campeón es el París Saint Germain. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/IPAS0NDXbQ — GOLPERU #QuédateEnCasa (@GOLPERUoficial) June 9, 2020

Отметим, что в ближайшее время может быть принято решение о расширении количества участников чемпионата Франции.