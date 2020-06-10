Амьен случайно показал новый логотип Лиги 1

В рамках комментария касательно решения Государственного совета Франции о блокировке перевода в Лигу 2, пресс-служба "Амьена" случайно опубликовала в Твиттере новый логотип Лиги 1, который еще не был официально представлен.

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Он будет использоваться уже в следующем сезоне. Твит удалили через несколько минут после публикации, как сообщает L'Equipe.

Amiens a dévoilé par mégarde le nouveau logo de la Ligue 1 https://t.co/EGiel1wM84 pic.twitter.com/rwv2CY9a9o — #lesitelequipe20ANS???? (@lequipe) June 9, 2020

Сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был досрочно завершен после 28 туров из-за пандемии коронавирусной инфекции. В ЛЧ выйдут "Пари Сен-Жермен", "Марсель" и "Ренн", а в Лигу Европы – "Лилль" и "Реймс". "Амьен" и "Тулуза" заняли предпоследнее и последнее место соответственно, но сохранят прописку в Лиге 1.