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Тьяго Силва планирует продолжить карьеру в Европе

Франция
(2 голосов)

Руководство парижского клуба отказалось продлевать с игроком контракт

Тьяго Силва планирует продолжить карьеру в Европе
Новина українською

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва намерен продолжить выступления в Европе, сообщает ESPN.

По информации источника, 35-летний бразилец хочет поиграть на европейском уровне еще как минимум 2 года, чтобы сохранить шансы на попадание в состав своей сборной на ЧМ-2022. Действующий контракт Тиагу Силвы с "ПСЖ" действует до конца июня этого года. На игрока претендуют "Эвертон" и "Фенербахче".

В сезоне-2019/20 Силва провел за "ПСЖ" 30 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Бразилец выступает за парижан с лета 2012 года.

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В статье: Тьяго Силва ПСЖ
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