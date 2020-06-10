Тьяго Силва планирует продолжить карьеру в Европе

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва намерен продолжить выступления в Европе, сообщает ESPN.

По информации источника, 35-летний бразилец хочет поиграть на европейском уровне еще как минимум 2 года, чтобы сохранить шансы на попадание в состав своей сборной на ЧМ-2022. Действующий контракт Тиагу Силвы с "ПСЖ" действует до конца июня этого года. На игрока претендуют "Эвертон" и "Фенербахче".

В сезоне-2019/20 Силва провел за "ПСЖ" 30 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Бразилец выступает за парижан с лета 2012 года.