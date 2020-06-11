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ПСЖ уверен в скором подписании левого защитника Милана

Франция
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Француз очень стремительно прогрессирует

ПСЖ уверен в скором подписании левого защитника Милана
UA-Футбол
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Французский "ПСЖ" нашел нового игрока на левый фланг обороны, который заменит Курзаву. По крайней мере, в такой информации всех пытается убедить Onda Cero.

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Руководство парижан уверенно, что в ближайшее время они договорятся о трансфере Тео Эрнандеса. Текущий сезон француз проводит в "Милане".

Приблизительная сумма сделки, а также любые детали контракта не называются. Единственное, что известно точно - итальянская сторона не будет снижать цену на футболиста.

Эрнандес был куплен "Миланом" летом прошлого года у "Реала" после катастрофического сезона. В Италии он сумел раскрыться, провел 26 матчей и совершил 9 результативных действий (6+3).

Отметим, что "ПСЖ" уже провел первый летний трансфер. Что символично, также был куплен игрок из Милана.

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В статье: Милан ПСЖ Тео Эрнандес
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