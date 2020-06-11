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ПСЖ не собирается продлевать контракт с Чупо-Мотингом

Франция
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Форварду придется искать новую команду

ПСЖ не собирается продлевать контракт с Чупо-Мотингом
UA-Футбол
Новина українською

Эрику Чупо-Мотингу придется искать новое место работы уже этим летом. Об этом сообщает сразу ряд французских источников.

Контракт нападающего с "ПСЖ" истекает 30-го июня этого года. Руководство чемпиона Франции не будет его продлевать, так как в перспективе на него не расчитывает.

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Эрик подписал контракт с парижанами летом 2018-го. Будучи твердым игроком запаса, он провел 48 матчей за это время, забил 8 голов и отдал три голевые передачи.

Ранее, интерес к нему приписывали турецкому гранду.

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В статье: Эрик-Максим Чупо-Мотинг ПСЖ
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