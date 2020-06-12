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Лион намерен подписать Година. Зарплата уругвайца может помешать трансферу

Франция
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Французам придется встать в очередь

Лион намерен подписать Година. Зарплата уругвайца может помешать трансферу
UA-Футбол
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Диего Годин не чувствует себя счастливым в "Интере". Есть вероятность, что уже летом он может сменить команду.

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Как сообщает RMC Sport, сейчас в его трансфере заинтересован "Лион". Спортивный директор французского коллектива Жуниньо изучает возможность перехода 34-летнего игрока.

Однако один факт может сорвать сделку - огромная зарплата защитника. Сейчас он получает порядка 6 миллионов евро в год и не хочет уменьшать свои аппетиты.

Ранее трансфером Година интересовался "Тоттенхэм".

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В статье: Лион Интер (Милан) Диего Годин
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