Франция
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Лион намерен подписать Година. Зарплата уругвайца может помешать трансферу
Французам придется встать в очередь
Диего Годин не чувствует себя счастливым в "Интере". Есть вероятность, что уже летом он может сменить команду.
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Как сообщает RMC Sport, сейчас в его трансфере заинтересован "Лион". Спортивный директор французского коллектива Жуниньо изучает возможность перехода 34-летнего игрока.
Однако один факт может сорвать сделку - огромная зарплата защитника. Сейчас он получает порядка 6 миллионов евро в год и не хочет уменьшать свои аппетиты.
Ранее трансфером Година интересовался "Тоттенхэм".
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