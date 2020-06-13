Пасторе: Большинство матчей ПСЖ в Лиге 1 можно заканчивать к перерыву

Экс-хавбек "ПСЖ" Хавьер Пасторе высказался об уровне Лиги 1.

"ПСЖ" в последние годы сильнее всех во французском чемпионате. Во многих случаях матч можно было заканчивать к перерыву.

В Лиге чемпионов подобного нет, там нельзя останавливаться ни на секунду. Во Франции "ПСЖ" для побед мог не прилагать максимальных усилий", – цитирует Пасторе Football-Italia.