Франция
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Пасторе: Большинство матчей ПСЖ в Лиге 1 можно заканчивать к перерыву
Аргентинец высказался об уровне конкуренции во Франции
Экс-хавбек "ПСЖ" Хавьер Пасторе высказался об уровне Лиги 1.
"ПСЖ" в последние годы сильнее всех во французском чемпионате. Во многих случаях матч можно было заканчивать к перерыву.
В Лиге чемпионов подобного нет, там нельзя останавливаться ни на секунду. Во Франции "ПСЖ" для побед мог не прилагать максимальных усилий", – цитирует Пасторе Football-Italia.
Напомним, до перехода в "Рому" Пасторе выступал за "ПСЖ" с 2011 по 2018-ый год.
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