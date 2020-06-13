  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Пасторе: Большинство матчей ПСЖ в Лиге 1 можно заканчивать к перерыву
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пасторе: Большинство матчей ПСЖ в Лиге 1 можно заканчивать к перерыву

Франция
(1 голосов)

Аргентинец высказался об уровне конкуренции во Франции

Пасторе: Большинство матчей ПСЖ в Лиге 1 можно заканчивать к перерыву
Новина українською

Экс-хавбек "ПСЖ" Хавьер Пасторе высказался об уровне Лиги 1.

"ПСЖ" в последние годы сильнее всех во французском чемпионате. Во многих случаях матч можно было заканчивать к перерыву.

В Лиге чемпионов подобного нет, там нельзя останавливаться ни на секунду. Во Франции "ПСЖ" для побед мог не прилагать максимальных усилий", – цитирует Пасторе Football-Italia.

Напомним, до перехода в "Рому" Пасторе выступал за "ПСЖ" с 2011 по 2018-ый год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хавьер Пасторе Рома (Рим) ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...