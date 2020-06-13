Франция
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Ницца согласовала трансфер хавбека Эвертона
Морган Шнайдерлин может перебраться в Лигу 1
Полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлин может стать игроком "Ниццы", сообщает портал Nice Matin.
Французский клуб практически согласовал детали трансфера опорного хавбека и вскоре может завершить его приобретение. Сумма трансфера оценивается в 2 миллионов фунтов стерлингов.
Ожидается, что 30-летний игрок прибудет в расположение "орлят" для прохождения медосмотра в начале следующей недели.
В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей за "ирисок", отличившись одной голевой передачей.
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