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Ницца согласовала трансфер хавбека Эвертона

Франция
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Морган Шнайдерлин может перебраться в Лигу 1

Ницца согласовала трансфер хавбека Эвертона
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Полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлин может стать игроком "Ниццы", сообщает портал Nice Matin.

Французский клуб практически согласовал детали трансфера опорного хавбека и вскоре может завершить его приобретение. Сумма трансфера оценивается в 2 миллионов фунтов стерлингов.

Ожидается, что 30-летний игрок прибудет в расположение "орлят" для прохождения медосмотра в начале следующей недели.

В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей за "ирисок", отличившись одной голевой передачей.

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В статье: Ницца (Франция) Эвертон (Ливерпуль) Морган Шнайдерлин
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