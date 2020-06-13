Франция
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Нант подписал полузащитника Ливерпуля
Педро Чиривелья перебрался в Лигу 1
"Нант" объявил о переходе полузащитника "Ливерпуля" Педро Чиривельи. Игрок подписал с новым клубом соглашение до 2023 года.
23-летний испанец перебрался в французский клуб на правах свободного агента после того, как его контракт с "мерсисайдцами" истёк.
Чиривелья перебрался в академию "Ливерпуля" в 2013-м году из "Валенсии" и даже успел отыграть в одном матче АПЛ в 2016-м году.
Transfermarkt оценивает игрока в 650 тысяч евро.
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