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Нант подписал полузащитника Ливерпуля

Франция
(1 голосов)

Педро Чиривелья перебрался в Лигу 1

Нант подписал полузащитника Ливерпуля
Новина українською

"Нант" объявил о переходе полузащитника "Ливерпуля" Педро Чиривельи. Игрок подписал с новым клубом соглашение до 2023 года.

23-летний испанец перебрался в французский клуб на правах свободного агента после того, как его контракт с "мерсисайдцами" истёк.

Чиривелья перебрался в академию "Ливерпуля" в 2013-м году из "Валенсии" и даже успел отыграть в одном матче АПЛ в 2016-м году.

Transfermarkt оценивает игрока в 650 тысяч евро.

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В статье: Ливерпуль Нант
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