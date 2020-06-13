Парижская распродажа. Кавани и Тиаго Силва покинут ПСЖ этим летом свободными агентами

SPORTbible сообщает, что форвард Эдинсон Кавани и защитник Тьяго Силва покинут "ПСЖ" этим летом.

Эту информацию подтвердил спортивный директор парижан Леонардо. Игроки покинут команду в качестве свободных агентов.

Напомним, уругваец перешел в "ПСЖ" летом 2013 года из "Наполи", в свою очередь бразилец перебрался в Париж из "Милана" на год раньше.

Ранее в СМИ была информация, что 33-летним Кавани интересуется мадридский "Атлетико", а 35-летний Силва может вернуться на родину - в бразильскую Серию А.