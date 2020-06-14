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Леонардо: Неймар счастлив в ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Бразилец больше не хочет в Барсу?

Леонардо: Неймар счастлив в ПСЖ
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Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо рассказал о ситуации с форвардами Неймаром и Килианом Мбаппе.

– Можете гарантировать, что Неймар и Мбаппе будет играть за "ПСЖ" в следующем сезоне?

– Ничто не говорит об обратном. У них два года по контрактам. Мы думаем скорее о том, что будет после. Хотим двигаться дальше вместе с ними.

– В прошлом году Неймар хотел вернуться в "Барселону". Как насчет этого года?

– Мы больше не говорили об этом. Думаю, он был счастлив. Неймар провел очень хороший сезон.

– Кажется, в долгосрочной перспективе Мбаппе окажется в "Реале". Это так?

– Он будущее "ПСЖ". Его все хотят. В идеале было бы продлить с ним контракт.

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В статье: Неймар ПСЖ
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