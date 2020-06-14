Спортивный директор ПСЖ: Тухель продолжит работу в клубе в следующем сезоне

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо заявил, что Томас Тухель продолжит работу в парижском клубе в следующем сезоне.

– Будущее Томаса Тухеля зависит от результатов выступлений в Лиге чемпионов в августе?

– Нет, у него остался еще год по контракту, и он будет тренировать в следующем сезоне. Проделана отличная работа, результаты хорошие. У нас будет время подумать о продлении срока контракта.

– Это правда, что вы контактировали с Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги?

– Я ни с кем не контактировал, никогда. Важно обозначить это. Мы общались с Тухелем: он в курсе всего, все прозрачно, нет никаких контактов ни с кем, – рассказал Леонардо.