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Спортивный директор ПСЖ: Тухель продолжит работу в клубе в следующем сезоне
Леонардо сказал, что никаких контактов с другими тренерами нет
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо заявил, что Томас Тухель продолжит работу в парижском клубе в следующем сезоне.
– Будущее Томаса Тухеля зависит от результатов выступлений в Лиге чемпионов в августе?
– Нет, у него остался еще год по контракту, и он будет тренировать в следующем сезоне. Проделана отличная работа, результаты хорошие. У нас будет время подумать о продлении срока контракта.
– Это правда, что вы контактировали с Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги?
– Я ни с кем не контактировал, никогда. Важно обозначить это. Мы общались с Тухелем: он в курсе всего, все прозрачно, нет никаких контактов ни с кем, – рассказал Леонардо.