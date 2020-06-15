Модрич: у Мбаппе есть все, чтобы доминировать в мировом футболе, но ему нужно сменить чемпионат

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич придерживается мнения, что нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе необходимо переехать в более сильный чемпионат. Также Лука затронул тему своей карьеры и качеств Криштиану Роналду. Цитирует хорватского хавбека "сливочных" интернет-портал Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"У Мбаппе есть все, чтобы доминировать в мировом футболе. Но для качественного скачка ему необходимо переехать в чемпионат, в котором его команда не будет так легко побеждать".

"Я уверен, что смогу выступать на высоком уровне еще два года – хотелось бы закончить карьеру в Мадриде, но это будет зависеть от "Реала". Конечно же, я отправлюсь на тренерские курсы".

"Разговор о способностях Роналду кажется мне тривиальным: он один из лучших. Криштиану всегда хочет побеждать, мотивировать партнеров, помогать тем, кто нуждается в этом. У португальца большое сердце".

Килиан защищает цвета "ПСЖ" с 2017 года. В текущем сезоне 21-летний французский форвард забил 30 голов и отдал 17 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Модрич – обладатель Золотого мяча-2018. В этой кампании хорват сыграл 35 поединков за "Реал" (5 мячей и 5 ассистов). В сентябре ему исполнится 35 лет.