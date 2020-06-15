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Модрич: у Мбаппе есть все, чтобы доминировать в мировом футболе, но ему нужно сменить чемпионат

Франция
(2 голосов)

Камень в огород парижской команды и Лиги 1

Модрич: у Мбаппе есть все, чтобы доминировать в мировом футболе, но ему нужно сменить чемпионат
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Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич придерживается мнения, что нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе необходимо переехать в более сильный чемпионат. Также Лука затронул тему своей карьеры и качеств Криштиану Роналду. Цитирует хорватского хавбека "сливочных" интернет-портал Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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"У Мбаппе есть все, чтобы доминировать в мировом футболе. Но для качественного скачка ему необходимо переехать в чемпионат, в котором его команда не будет так легко побеждать".

"Я уверен, что смогу выступать на высоком уровне еще два года – хотелось бы закончить карьеру в Мадриде, но это будет зависеть от "Реала". Конечно же, я отправлюсь на тренерские курсы".

"Разговор о способностях Роналду кажется мне тривиальным: он один из лучших. Криштиану всегда хочет побеждать, мотивировать партнеров, помогать тем, кто нуждается в этом. У португальца большое сердце".

Килиан защищает цвета "ПСЖ" с 2017 года. В текущем сезоне 21-летний французский форвард забил 30 голов и отдал 17 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Модрич – обладатель Золотого мяча-2018. В этой кампании хорват сыграл 35 поединков за "Реал" (5 мячей и 5 ассистов). В сентябре ему исполнится 35 лет.

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В статье: Криштиану Роналду Лука Модрич Реал (Мадрид) Лига 1 Чемпионат Франции Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
15.06.2020 в 11:44
Модрича проплатили за агитацию...
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0
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oda1979 (Запорожье)
15.06.2020 в 10:31
Пля.. звезда нах. Распиаренный просто. Сейчас два молодых из Баварии как по мне гораздо интереснее. И гораздо техничнее.
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0
-1


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