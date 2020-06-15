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Марсель представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2020/2021

Франция
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Она выполнена в традиционных тонах

Марсель представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2020/2021
Новина українською

"Марсель" на своём официальном сайте опубликовал фотографию новых комплектов игровой формы на следующий сезон.

Домашняя экипировка выполнена в традиционном для команды белом цвете с голубыми вставками. Выездной комплект сделан в синих и голубых тонах. При этом на футболке размещён принт с изображением города. Техническим спонсором "Марселя" является немецкая фирма Puma.Марсель представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2020/2021 - изображение 1

Нынешний розыгрыш чемпионата Франции был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. На момент приостановки первенства "Марсель" занимал второе место в турнирной таблице, уступая лишь "Пари Сен-Жермен".

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В статье: Марсель (Франция) Марсель
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