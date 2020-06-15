Марсель представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2020/2021

"Марсель" на своём официальном сайте опубликовал фотографию новых комплектов игровой формы на следующий сезон.

Домашняя экипировка выполнена в традиционном для команды белом цвете с голубыми вставками. Выездной комплект сделан в синих и голубых тонах. При этом на футболке размещён принт с изображением города. Техническим спонсором "Марселя" является немецкая фирма Puma.

Нынешний розыгрыш чемпионата Франции был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. На момент приостановки первенства "Марсель" занимал второе место в турнирной таблице, уступая лишь "Пари Сен-Жермен".