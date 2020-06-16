Тоттенхэм в пролете: защитник ПСЖ выбрал Боруссию

Правый латераль "ПСЖ" Тома Менье решил продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии", сообщает бельгийское издание RTBF.

Официально о трансфере объявят в ближайшие дни, а пока стороны утрясают последние условия сделки. Защитник просит разрешить ему доиграть текущую Лигу чемпионов в составе "Пари Сен-Жермен", а также контракт на 4-5 лет.

Любопытно, что текущее соглашение Менье с Парижем истекает в конце этого месяца, и чтобы доиграть ЛЧ, Тома придется его продлить на два месяца, ведь, как предполагается, турнир пройдет аж в середине августа на двух стадионах в Лиссабоне. При таком раскладе бельгиец попадет в расположение "Боруссии" лишь к сентябрю.

Источник также добавляет, что помимо "Боруссии" Менье активно интересовался "Тоттенхэм", но бельгиец отказал "Шпорам", хотя те и предлагали больше денег.

28-летний Менье выступал за "ПСЖ" с 2016 года и был преимущественно игроком ротации. В общей сложности на его счету 128 матчей и 13 голов в футболке парижан.

Помимо Тома "ПСЖ" этим летом точно покинут капитан команды Тиаго Силва и лучший бомбардир в истории клуба Эдинсон Кавани - с обоими решили не продлевать контракты.