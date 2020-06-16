Тренер Лиона отрицает наличие предложений по Дембеле и Ауару

Наставник французского "Лиона" Руди Гарсия прокомментировал вероятность летнего ухода своих лидеров - Муссы Дембеле, Уссема Аура и Мемфиса Депая.

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"Я надеюсь, что Мусса и Уссем останутся. На данный момент, нам не поступали никакие официальные предложения. Что касается Мемфиса, то я с ним пока что не общался о будущем.

Дембеле и Ауар прошли разный путь, Уссем - наш воспитанник. Но они оба играют очень важную роль в нашем коллективе", - приводит слова француза Goal.

Отметим, что несмотря на досрочное завершение сезона, "Лион" еще проведет, как минимум, один матч - против "Ювентуса" в ЛЧ.