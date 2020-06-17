Чудеса менеджмента: вундеркинд ПСЖ бесплатно переходит в Баварию

Никогда такого не было, и вот опять - из "Пари Сен-Жермен" убегает талантливая молодежь.

18-летний универсал Танги Куасси отказался продлевать соглашение и в ближайшие дни подпишет пятилетний контракт с "Баварией", сообщает Bild.

Юный воспитанник "ПСЖ", способный сыграть как в центре обороны, так и в опорной зоне, с зимы вел переговоры с клубом о дебютном профессиональном контракте, однако стороны так и не смогли договориться, несмотря на все усилия спортивного директора парижан Леонардо.

Агент Куасси утверждает, что причина срыва переговоров - неуверенность его клиента в количестве игрового времени в Париже.

В то же время пресса и футбольные люди во Франции с этим не согласны. Жером Ротен и Кристоф Дюгарри уже назвали действия агента игрока "вредительством французскому футболу", а единственной причиной ухода Куасси - деньги.

Танги Куасси в текущем сезоне сыграл за "ПСЖ" 15 матчей во всех турнирах (1085 минут), забив 3 гола. Зимой он сперва стал самым молодым игроком парижан в ЛЧ, а затем еще и самым юным автором дубля "ПСЖ" в Лиге 1 - от Танги пострадал "Амьен". Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 млн евро.

Отметим, что это далеко не первый случай побега молодых игроков из "ПСЖ" еще до подписания профессионального контракта. Ранее таким образом Кингсли Коман ушел в "Ювентус", а Дан-Аксель Загаду - в "Боруссию".