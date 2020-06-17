Нас выбросили, как мусор. Экс-защитник Монако наехал на клуб

35-летний Раджи покинул "Монако" свободным агентом почти год назад, но все еще обижается на клуб из-за того, как все произошло.

"Меня расстраивает, что клуб так поступает с игроками. Вот, например, Даниэль Субашич - живой символ "Монако". И что он получил? "Спасибо" в Instagram? Бекхэм отыграл за "ПСЖ" шесть месяцев, но ему сделали коридор почета. А что получили Субашич, Дирар, да и я тоже? Нас просто выбросили, как мусор. Меня это задевает", - признался защитник в интервью Nice-Matine.

"Разумеется, мне бы хотелось другого расставания. Вадим Васильев обещал мне, что все произойдет иначе. Я, конечно, не Ван Дейк и не Тиаго Силва, но так не делается. Получилось, что я приехал в Италию и там из пресс-релиза узнал, что все кончено. Я воспринял это как личное, хотя все еще люблю этот клуб".

Отметим, что Андреа Раджи выступал за "Монако" в 2012-19 годах и суммарно сыграл за клуб 230 матчей, забив 10 голов. В том числе, итальянец был важным игроком ротации в сезоне-2016/17, когда монегаски сенсационно выиграли Лигу 1.

С июля прошлого года ветеран пребывает без клуба, но карьеру пока не завершает.