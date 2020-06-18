Роналдо: Я бы подписал Мбаппе, он во многом напоминает меня самого

Бразилец Роналдо ответил, стоит ли мадридскому "Реалу" попытаться подписать Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

"Я бы попытался подписать Мбаппе. Он во многом напоминает меня - в плане скорости и завершения атак. Я смотрю на него и вспоминаю время, когда сам был футболистом.

Холанд? Нужно дождаться конца сезона. Он хороший футболист, который много забивает. Но в "Реале" есть футболисты, которые много забивают. У "Реала" есть Бензема", - приводит слова Роналдо Mundo Deportivo.

Чисто для сравнения - в текущем сезоне Холанд забил 42 гола, Бензема - 19.