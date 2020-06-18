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Проигнорировал легенду: защитник Лиона покинул клуб вопреки совету Тони Паркера

Франция
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Все ради перехода в "Милан"

Проигнорировал легенду: защитник Лиона покинул клуб вопреки совету Тони Паркера
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Уйти из "Лиона", оказывается, не так и просто. Правый защитник Пьер Калулу пережил непростую неделю перед тем, как сегодня подписал пятилетний контракт с "Миланом".

По информации L’Equipe, по просьбе президента "Ткачей" Жан-Мишеля Ола телефон 20-летнего латераля всю неделю штурмовали бывшие и действующие игроки команды, уговаривая его остаться. Когда же и это не помогло, босс "Лиона" подключил к процессу легенду баскетбола Тони Паркера.

Четырехкратный чемпион НБА лично позвонил Калулу, чтобы убедить его остаться в родном клубе, однако тот вежливо отказался - дескать, уже дал слово Паоло Мальдини.

Интересно, что Калулу не успел даже дебютировать в первой команде "Ткачей". Последние годы он выступал за клубную молодежку в Кубке Гамбарделлы и Юношеской лиге УЕФА, где провел 16 матчей.

Именно из-за медленного развития карьеры Пьер в итоге и решил покинуть клуб, поэтому пенять Ола должен исключительно на себя.

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В статье: Лион Жан-Мишель Ола Тони Паркер Пьер Калулу
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