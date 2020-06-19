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Тьяго Силва выдвигает высокие зарплатные требования новому клубу

Франция
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Футболист хочет получать 10 миллионов евро в год

Тьяго Силва выдвигает высокие зарплатные требования новому клубу
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Бразильский защитник "Пари Сен-Жермен" Тьяго Силва, который покинет клуб по окончании розыгрыша Лиги чемпионов, выдвигает высокие зарплатные требования, сообщает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Как пишет источник, Силва хочет получать в новом клубе € 10 млн. Сообщается, что итальянская "Фиорентина" и английский "Эвертон", которые интересовались 35-летним футболистом, готовы предложить ему не более € 5,5 млн в год, из-за чего переход бразильца в вышеупомянутые команды может не состояться.

Силва перешёл в "Пари Сен-Жермен" из "Милана" в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Тьяго Силва Тьяго Сильва ПСЖ
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