Расширения не будет: в новом розыгрыше Лиги 1 сыграют 20 команд

Во французском футболе возникла нешуточная коллизия, и как ее будут решать до конца непонятно.

Сегодня совет директоров LFP (аналог украинской УПЛ) проголосовал за то, чтобы в следующем розыгрыше Лиги 1 приняло участие 20 команд. Резервный вариант - 18, но никак не 22, сообщает L’Equipe.

Функционеры мотивировали это тем, что при расширении необходимо подписывать новые договора относительно раздела доходов от продажи ТВ-прав, а на это не осталось времени.

Чиновников можно понять - чем больше клубов, тем меньше достанется каждому от нового ТВ-контракты с Mediapro на 780 млн евро в год. Вот только как быть с решением суда, который ранее отменил вылет из элиты "Амьена" и "Тулузы" теперь непонятно.

RMC пишет, что сегодняшнее решение LFP де-факто означает вылет тех и других, но официальной информации на этот счет пока нет. Ожидается, что финальное решение будет обнародовано на генеральной ассамблее французской федерации футбола 26 июня.

Напомним, если "Тулуза" и "Амьен" таки покинут Лигу 1, то их места займут "Лорьян" и "Ланс".