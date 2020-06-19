Долговая яма: Марсель допустили к ЛЧ, но оштрафовали на 3 млн

Фанаты "Марселя" могут выдохнуть с облегчением - вопреки слухам, их клуб допущен до следующего розыгрыша Лиги чемпионом, о чем УЕФА сообщил на своем официальном сайте.

В то же время регулятор оштрафовал французов на 3 млн евро за несоблюдение условий сделки, заключенной в июне 2019-го. Тогда "Марсель" обязывался сократить дефицит бюджета, но за год он только вырос - до 85 млн евро.

Кроме того, УЕФА будет забирать себе 15% от заработка "Марселя" в двух следующих розыгрышах еврокубков - как наказание за плохое ведение дел.

Что же касается трансферов, то здесь французам повезло - запрета на регистрацию новичков не будет. Единственное ограничение - в следующих трех сезонах в заявке "Марселя" на еврокубки будет 23 игрока вместо обычных 25.

Напомним, "Марсель" неожиданно занял второе место в минувшем розыгрыше французской Лиги 1, пропустив вперед только "Пари Сен-Жермен".

Ранее тренер провансальцев Андре Виллаш-Боаш заверил, что останется на "Велодроме" ради выступления в Лиге чемпионов.