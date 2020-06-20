Матадор обиделся: Кавани не будет доигрывать Лигу чемпионов с ПСЖ

Эдинсон Кавани решил не продлевать контракт с "ПСЖ" на август, чтобы помочь клубу в финале восьми Лиги чемпионов, сообщает RMC.

"Эль Матадор" принял такое решение вопреки желанию боссов парижан, которые отчаянно стремились сохранить весь состав на решающие матчи еврокубка.

Издание пишет, что кроме Кавани не поможет "ПСЖ" в Лиссабоне и правый защитник Тома Менье - он уже согласовал контракт с дортмундской "Боруссией" и намерен сосредоточиться на новом клубе.

В то же время останутся на дополнительные два месяца в Париже резервисты Левен Курзава, Серхио Рико и Эрик Чупо-Мотинг. Также достигнуто предварительное соглашение и с капитаном Тиаго Силвой.

33-летний Кавани - лучший бомбардир в истории "ПСЖ". На его счету 200 голов в 301 матче за парижан (в том числе 7 голов в 22 матчах текущего сезона). Начиная с осени 2019-го, уругваец проигрывал конкуренцию за место в старте Мауро Икарди.

Пока неизвестно, где ветеран начнет следующий сезон. Среди претендентов на него пресса называла "Интер" и "Бока Хуниорс".