  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель заплатит 3 миллиона евро за нарушение финансового фэйр-плей
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель заплатит 3 миллиона евро за нарушение финансового фэйр-плей

Франция
(1 голосов)

Помимо этого клуб ждет еще несколько ограничений

Марсель заплатит 3 миллиона евро за нарушение финансового фэйр-плей
Новина українською

УЕФА наказал "Марсель" за нарушение финансового фэйр-плей.

По информации ESPN, французский клуб был оштрафован на € 3 млн. Также организация будет в течение двух ближайших сезонов удерживать 15% прибыли провансальцев от участия в еврокубках. Помимо этого на три сезона "Марселю" урезана заявка на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Вместо 25 футболистов клуб сможет вносить в список 23 фамилии.

Отмечается, что "Марсель" может оспорить решение УЕФА в спортивном арбитражном суде.

В минувшем розыгрыше французской Лиги 1, завершённом досрочно из-за пандемии коронавируса, "Марсель" занял второе место в турнирной таблице и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель (Франция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...