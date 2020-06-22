Марсель заплатит 3 миллиона евро за нарушение финансового фэйр-плей

УЕФА наказал "Марсель" за нарушение финансового фэйр-плей.

По информации ESPN, французский клуб был оштрафован на € 3 млн. Также организация будет в течение двух ближайших сезонов удерживать 15% прибыли провансальцев от участия в еврокубках. Помимо этого на три сезона "Марселю" урезана заявка на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Вместо 25 футболистов клуб сможет вносить в список 23 фамилии.

Отмечается, что "Марсель" может оспорить решение УЕФА в спортивном арбитражном суде.

В минувшем розыгрыше французской Лиги 1, завершённом досрочно из-за пандемии коронавируса, "Марсель" занял второе место в турнирной таблице и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов.