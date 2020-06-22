ПСЖ планирует провести два товарищеских матча для подготовки к Лиге Чемпионов

Досрочное окончание Лиги 1 вряд ли сыграло на руку "ПСЖ". Клуб получил очередной чемпионский титул, но точно потеряет кондиции перед решающими матчами Лиги Чемпионов.

Сейчас парижане ищут варианты для проведения товарищеских матчей. По сообщениям L`Equipe, они предложат провести игры "Селтику" и "Андерлехту". У них также чемпионаты были закончены досрочно.

Вероятные даты проведения матчей - 11-е и 12-е июля. Помимо этого, "ПСЖ" точно проведут матч против своей молодежной команды.

"ПСЖ" будет вести подготовку к четвертьфиналу Лиги Чемпионов, который пройдет в Лиссабоне.