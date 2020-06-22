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ПСЖ планирует провести два товарищеских матча для подготовки к Лиге Чемпионов

Франция
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Против команд, которые сейчас отдыхают

ПСЖ планирует провести два товарищеских матча для подготовки к Лиге Чемпионов
UA-Футбол
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Досрочное окончание Лиги 1 вряд ли сыграло на руку "ПСЖ". Клуб получил очередной чемпионский титул, но точно потеряет кондиции перед решающими матчами Лиги Чемпионов.

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Сейчас парижане ищут варианты для проведения товарищеских матчей. По сообщениям L`Equipe, они предложат провести игры "Селтику" и "Андерлехту". У них также чемпионаты были закончены досрочно.

Вероятные даты проведения матчей - 11-е и 12-е июля. Помимо этого, "ПСЖ" точно проведут матч против своей молодежной команды.

"ПСЖ" будет вести подготовку к четвертьфиналу Лиги Чемпионов, который пройдет в Лиссабоне.

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В статье: Селтик (Глазго) Андерлехт (Брюссель) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
L`Equipe
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